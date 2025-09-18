A cosa mira davvero Israele? È peggio di un crimine è un errore

Di fronte alla strenua e inossidabile pervicacia con la quale Israele ha ordinato l’invasione e il sostanziale annientamento di Gaza City, il mondo si interroga su quale sia il reale obiettivo del premier Netanyahu. Qual è la strategia oltre la tattica? Quali i fini ultimi dietro agli scopi più. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: cosa - mira

4 di Sera, Cottarelli: "Dazi? A cosa mira davvero Trump"

Pedro preso di mira dagli haters: cosa è successo

A cosa mira la grande strategia cinese sulle terre rare

Abbiamo chiesto a Giuseppe Maiolo, psicoterapeuta e psicoanalista, come accorgersi se un figlio viene preso di mira e che cosa fare per aiutarlo - X Vai su X

Cosa non perdere assolutamente sabato 27 settembre da Bronte Garden? Il in cui vi insegneremo come coltivare un orto fin dai primissimi passi, dando una panoramica di tipo teorico-scientifico e pratica per avviare un orto sostenibile in auton - facebook.com Vai su Facebook

A cosa mira davvero Israele? È peggio di un crimine, è un errore; Tre domande da porsi sull’ospedale colpito a Khan Younis: davvero Israele mira a medici e pazienti? Che uso fa Hamas degli ospedali? Esiste la possibilità che si tratti di un errore? –; Guerra Israele, raid su capitale Yemen. Idf: “Presi di mira siti militari Houthi”.

Le sanzioni dell'Unione europea a Israele sono vere? Cosa è stato deciso, e cosa ancora no? - Un punto sulle sanzioni proposte dalla Commissione europea, martedì, contro Israele, nel tentativo di fermare quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza: cosa c'è, e cosa no ... Da corriere.it

Israele, attacco a Doha: cosa è successo? Gli aerei spia, le 10 bombe e la foto dello Shin Bet. La ricostruzione del raid in Qatar - Una serie di raid aerei israeliani ha colpito oggi la capitale del Qatar, prendendo di mira i vertici di Hamas riuniti a Doha. Riporta ilmessaggero.it