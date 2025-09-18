A Cordenons una raccolta solidale per cani e gatti in difficoltà

Si terrà sabato 20 settembre 2025, dalle 9:30 alle 19, l'iniziativa intitolata “Raccolta solidale per cani e gatti in difficoltà”. Un evento che si svolgerà al Minizoo in Via Giotto 28 a Cordenons (PN). Le Guardie Zoofile D.E.A. saranno presenti con uno stand informativo per distribuire materiali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

A Cordenons una raccolta solidale per cani e gatti in difficoltà.

