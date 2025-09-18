A Chieti torna la Giornata della buona salute promossa da Confesercenti | il programma
Torna a Chieti, sabato 20 settembre, nella sede Confesercenti di via Domenico Spezioli, la Giornata della buona salute, l’evento ormai tradizionale promosso dai pensionati di Fipac-Confesercenti che punta a fornire un servizio innovativo per la prevenzione e la presentazione dei servizi basilari. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
