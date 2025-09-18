A che ora i Mondiali di atletica domani | orari venerdì 19 settembre tv programma streaming italiani in gara
Venerdì 19 settembre andrà in scena la settima giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 10.33 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare. Riflettori puntati su Andy Diaz, che andrà a caccia di una medaglia nel salto triplo: il Campione del Mondo indoor sogna in grande, forte anche della miglior prestazione mondiale stagionale. Il fuoriclasse di origini cubane sarà affiancato in pedana da Andrea Dallavalle, mentre Sveva Gerevini incomincerà la sua avventura nell’eptathlon. 🔗 Leggi su Oasport.it
