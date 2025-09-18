A cena per salvare l’olmo Appuntamento al Bisamar
Una cena per salvare l’olmo del Bisamar. La comunità di Scandiano si è mobilitata per sostenere un progetto di cura e salvaguardia per un albero secolare che è diventato il simbolo di un intero quartiere, un luogo di incontro per generazioni di scandianesi. Domani sera, al circolo Bisamar di via Beucci, è in programma la cena di autofinanziamento per il salvataggio dell’olmo del Bisamar. L’iniziativa inizierà alle 19 con il laboratorio per bambini e famiglie ‘Custodi verdi: un viaggio tra cortecce e voci degli alberi’ organizzato dal Ceas-centro di educazione ambientale e alla sostenibilità. Un momento pensato per i più piccoli, per scoprire la bellezza e la ricchezza delle cortecce degli alberi del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cena - salvare
