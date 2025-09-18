a caldaro per scoprire il rosso vernatsch

Saranno i filari che si allungano fino alle rive del lago, sarà il clima mitigato dallo specchio d’acqua o saranno le montagne che circondano il paesaggio, fatto sta che Caldaro, in Alto Adige, è una meta perfetta per gli enoturisti. Il punto di partenza ideale per chi desidera immergersi in un’esperienza che unisce la degustazione di vino e prodotti del territorio con l’esperienza diretta della natura, tra passeggiate, trekking, percorsi in bici e altre attività all’aria aperta. In questo contesto, c’è un vitigno che ricopre un ruolo molto importante, nella tradizione locale e che oggi viene a poco a poco rivalorizzato, dopo decenni di scarso interesse. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

