A Bollate 24 nuovi alloggi Aler consegnate le chiavi alle prime famiglie
Consegnati a Bollate i primi nuovi 24 alloggi Aler di via Verdi dei 72 complessivi nell’ambito dell’intervento di rigenerazione urbana. Per il piano di recupero del quartiere via Turati – via Verdi sono stati investiti quasi 10 milioni di euro, frutto dell’accordo di programma tra Regione Lombardia, Aler Milano e Comune di Bollate. Di questi, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
