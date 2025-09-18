Un fine settimana all’insegna del tiro con l’arco. È quello che attende Bevagna, che ospiterà l’undicesimo Campionato italiano individuale di tiro con l’arco, competizione sotto l’egida della Fidasc organizzata dalla storica associazione locale Arcatores de Mevania. Campo di gara sarà proprio la “casa” degli arcieri bevanati, ovvero il Camping Pian di Boccio, location immersa nella natura. "Bevagna è un po’ il fulcro nazionale di questa disciplina sportiva – commenta la sindaca Annarita Falsacappa –. Questo grazie anche alla ricerca storica fatta attraverso le Gaite che, nei decenni, ha permesso al tiro con l’arco non solo di diventare una competizione presente all’interno della rievocazione storica, ma anche di formare sempre più appassionati locali, nonché una vera e propria cultura a riguardo: gli Arcatores de Mevania ne sono una testimonianza a livello nazionale e internazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Bevagna i campioni di tiro con l’arco