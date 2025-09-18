A Beautiful arriva un amore gay ma non è il primo | ricordate cosa fece Ridge qualche anno fa?

La soap più seguita al mondo continua a sorprendere. Dopo quasi quattro decenni di trame tra passione, tradimenti e lotte di potere, Beautiful apre finalmente le porte a una vera e propria storia d’amore tra due uomini. Una svolta storica, annunciata da Deadline, che segna un nuovo capitolo nella narrazione del celebre show statunitense. Ma attenzione: non si tratta del primo passo verso l’inclusività per la soap ambientata alla Forrester Creations. Già in passato, Beautiful aveva affrontato tematiche LGBTQIA+, anche se con toni meno centrali e, in alcuni casi, senza troppo seguito. E proprio tra questi episodi “dimenticati”, c’è anche una storyline clamorosa che riguardava Ridge Forrester . 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - A Beautiful arriva un amore gay, ma non è il primo: ricordate cosa fece Ridge qualche anno fa?

A Beautiful arriva la prima coppia gay

Coppia gay arriva a beautiful: storia d’amore e accettazione

