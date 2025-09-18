50 euro sotto il tergicristallo? Occhio alla truffa | cosa accade in questi casi

Una nuova subdola forma di raggiro sta iniziando a prendere pericolosamente piede nel nostro Paese: ribattezzata, per via del luogo del posizionamento dell'esca, come truffa del tergicristallo, viene messa in pratica collocando ben in vista una banconota da 50 euro con l'obiettivo di attirare l'attenzione dell'obiettivo di turno. Chiaramente lo scopo dei malviventi è quello di creare le condizioni perfette per provocare una reazione d'istinto nella vittima, così da poter entrare in azione facendo affidamento sull'effetto sorpresa. In genere viene scelto un luogo di grande afflusso di auto, come ad esempio i parcheggi di un centro commerciale, in modo da avere anche l'imbarazzo della scelta e optare per il conducente più vulnerabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

