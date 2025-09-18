Il modello di business di Hollywood ha dimostrato che il ruolo del remake o del sequel di un classico, tendenzialmente, funziona. E questo vale anche per i film di fantascienza. Il divario di 35 anni tra Blade Runner e il suo acclamato sequel del 2017, Blade Runner 2049, ha dimostrato che un sequel con un’idea forte alle spalle potrebbe arricchire l’eredità di un classico. Allo stesso modo, Tron: Legacy è arrivato 28 anni dopo il suo predecessore, utilizzando effetti visivi moderni per realizzare finalmente il mondo digitale che l’originale poteva solo immaginare. Anche la lunga pausa tra alcuni capitoli di Alien e Predator ha permesso a questi franchise di rinvigorirsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 3 franchise di fantascienza di cui vorremmo disperatamente un sequel