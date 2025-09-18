25 morti in meno sulle strade rispetto al 2000 e una qualità dell' aria più alta | i risultati dei progetti di mobilità

Circa 1200 incidenti stradali in meno e un calo di 25 morti sulle strade di Rimini dal 2000 a oggi. Ci dicono questo i dati relativi alla mobilità e ai cambiamenti raggiunti in questi anni. Infatti, la statistica sull’incidentistica stradale a Rimini negli ultimi 25 anni mette in evidenza un calo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nuovo Codice della Strada, meno morti e feriti: l'effetto della riforma dopo 9 mesi

Meno morti sotto gli 80 anni: in Italia calo del 30% per le malattie croniche

Sicurezza sulle strade: meno morti e feriti a nove mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice - A nove mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, i dati raccolti da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri evidenziano una diminuzione generale degli incidenti, con particolare ...

Salvini "In 9 mesi sulle strade 91 morti e 1.012 feriti in meno" - "Nei primi nove mesi di entrata in vigore del nuovo codice della strada, secondo i dati ufficiali di Polizia stradale e Arma dei carabinieri (quindi non di casa Salvini), si sono re ...