24enne ricercato a livello europeo catturato a Brescia i dettagli dell' arresto

Arrestato a Brescia un 24enne romeno ricercato per aggressione e violenza: eseguito mandato europeo grazie alla cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 24enne ricercato a livello europeo catturato a Brescia, i dettagli dell'arresto

