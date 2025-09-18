24enne ricercato a livello europeo catturato a Brescia i dettagli dell' arresto

Arrestato a Brescia un 24enne romeno ricercato per aggressione e violenza: eseguito mandato europeo grazie alla cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Ricercato in Romania, 24enne identificato ed arrestato a Brescia - L'uomo risultava destinatario di un mandato d'arresto europeo in quanto condannato a 5 anni di reclusione per aggressione, violenza e disturbo dell’ordine pubblico. Da quibrescia.it

