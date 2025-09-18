20 settembre 2025 giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

Arezzo, 18 settembre 2025 – Il prossimo 20 settembre ricorre la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita dalla legge 13 gennaio 2025, n. 6, al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’ 8 settembre 1943. Le celebrazioni si terranno nella Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro con inizio alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

20 settembre 2025 giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale

“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”; Cerimonia prima giornata I.M.I.; Arzignano celebra la 1ª Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani nei lager tedeschi.

