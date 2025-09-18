20 settembre 2025 giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

Arezzo, 18 settembre 2025 – Il prossimo 20 settembre ricorre la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita dalla legge 13 gennaio 2025, n. 6, al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’ 8 settembre 1943. Le celebrazioni si terranno nella Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro con inizio alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”

In questa notizia si parla di: settembre - giornata

Espanyol-Maiorca (lunedì 15 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria dei Pericos per chiudere la giornata?

Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre

Settembre 23 sarà una giornata importante per i fan di jojo’s bizarre adventure

Il 17 settembre si celebra la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, promossa dal Ministero della Salute, dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall’ISS, dall’AIFA e dall’AGENAS - facebook.com Vai su Facebook

10 settembre – Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Non parlarne è 1 suicidio è la campagna di Telefono Amico Italia che accende la luce sulla prevenzione come unico modo per contrastare il fenomeno dei suicidi. #nonparlarneè1suicidio htt - X Vai su X

“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”; Cerimonia prima giornata I.M.I.; Arzignano celebra la 1ª Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani nei lager tedeschi.

Sciopero generale, 19 e 22 settembre 2025/ Tutte le info: orari, settori coinvolti e motivazioni - Sciopero generale il 19 e 22 settembre 2025: quali sono i settori coinvolti e gli orari dell'agitazione indetta per la crisi a Gaza ... Riporta ilsussidiario.net

Sciopero generale in Italia il 19 e 22 settembre: settori, orari e città coinvolte - Due giornate di mobilitazione nazionale in solidarietà con Gaza, con adesioni in trasporti, scuole e porti: ecco i dettagli degli scioperi e le città interessate. Secondo msn.com