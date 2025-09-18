18 settembre Nostra Signora dei Recolletti | la statua cambia miracolosamente posizione

Lalucedimaria.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fedeli si stringono intorno alla statua della Nostra Signora del Recolletti durante una calamità naturale, quando ad un tratto si accorgono che qualcosa è cambiato nella figura della Vergine col Bambino. Nostra Signora dei Recolletti (Notre-Dame des Récollets) è il nome dato a una statua della Vergine Maria collocata nella chiesa omonima a Verviers,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

18 settembre nostra signora dei recolletti la statua cambia miracolosamente posizione

© Lalucedimaria.it - 18 settembre, Nostra Signora dei Recolletti: la statua cambia miracolosamente posizione

In questa notizia si parla di: settembre - nostra

Preghiera del mattino del 3 Settembre 2025: “Ravviva la nostra fede”

Nei giorni della nostra festa al Circo Massimo, abbonati al Fatto Quotidiano a un prezzo imperdibile. Offerta valida solo dal 9 al 14 settembre

L’11 settembre, e le altre date che hanno cambiato la nostra vita

Un concerto per offrire un aiuto per la missione di Suor Rosanna; 73° anniversario dell'Incoronazione della Madonna del Rimedio; Novene e Festa di Nostra Signora del Rimedio 2025.

18 settembre nostra signora18 settembre, Nostra Signora dei Recolletti: la statua cambia miracolosamente posizione - La statua di Nostra Signora dei Reccolletti cambia miracolosamente posizione, davanti agli occhi sbalorditi dei fedeli. Segnala lalucedimaria.it

Nostra Signora di Bonacatu: Bonarcado si prepara alla grande celebrazione - Entrano nel vivo a Bonarcado le celebrazioni in onore di Nostra Signora di Bonacatu, tra gli appuntamenti religiosi più importanti e partecipati della Sardegna. Si legge su linkoristano.it

Cerca Video su questo argomento: 18 Settembre Nostra Signora