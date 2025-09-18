18 settembre Nostra Signora dei Recolletti | la statua cambia miracolosamente posizione
I fedeli si stringono intorno alla statua della Nostra Signora del Recolletti durante una calamità naturale, quando ad un tratto si accorgono che qualcosa è cambiato nella figura della Vergine col Bambino. Nostra Signora dei Recolletti (Notre-Dame des Récollets) è il nome dato a una statua della Vergine Maria collocata nella chiesa omonima a Verviers,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: settembre - nostra
Preghiera del mattino del 3 Settembre 2025: “Ravviva la nostra fede”
Nei giorni della nostra festa al Circo Massimo, abbonati al Fatto Quotidiano a un prezzo imperdibile. Offerta valida solo dal 9 al 14 settembre
L’11 settembre, e le altre date che hanno cambiato la nostra vita
Oggi, 17 settembre 2025, è davvero una giornata speciale per la nostra scuola. A pochi giorni dal ritorno sui banchi, la classe 4M si è recata presso la sede della Provincia di Bergamo per ritirare un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio: il secondo posto al - facebook.com Vai su Facebook
15 settembre 1993 Cosa Nostra assassina don Giuseppe Puglisi Voleva strappare i ragazzi al reclutamento criminale https://raicultura.it/storia/accadde-oggi/Cosa-Nostra-uccide-don-Giuseppe-Puglisi-3ed771ec-9ce0-4031-b815-56d1c3ff20c4.html?wt_mc=2. - X Vai su X
Un concerto per offrire un aiuto per la missione di Suor Rosanna; 73° anniversario dell'Incoronazione della Madonna del Rimedio; Novene e Festa di Nostra Signora del Rimedio 2025.
18 settembre, Nostra Signora dei Recolletti: la statua cambia miracolosamente posizione - La statua di Nostra Signora dei Reccolletti cambia miracolosamente posizione, davanti agli occhi sbalorditi dei fedeli. Segnala lalucedimaria.it
Nostra Signora di Bonacatu: Bonarcado si prepara alla grande celebrazione - Entrano nel vivo a Bonarcado le celebrazioni in onore di Nostra Signora di Bonacatu, tra gli appuntamenti religiosi più importanti e partecipati della Sardegna. Si legge su linkoristano.it