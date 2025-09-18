18 settembre focus sulla povertà in Toscana | famiglie rinunciano a riscaldamenti e carne

Firenze, 18 settembre 2025 – Oggi è la Giornata internazionale per la parità retributiva, ma anche in Toscana c’è che chi guadagna molto e chi non riesce ad arrivare alla fine del mese. E come se non bastasse, resiste il gap tra i salari degli uomini rispetto a quelli delle donne. I dati parlano chiaro: 57mila famiglie toscane (pari al 3,5%) vivono sotto la soglia di povertà assoluta. È quanto emerge dall’ottavo rapporto su “Povertà e inclusione sociale in Toscana”. Il rapporto, pur registrando un lieve miglioramento nei dati complessivi del 2023 (-0.4 di nuclei in povertà assoluta) conferma la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano tantissime famiglie toscane: il 13,2, secondo i dati, è a rischio di povertà o esclusione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

