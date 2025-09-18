177 Giorni Il rapimento di Farouk Kassam al via le riprese della serie con Marco Bocci

2anews.it | 18 set 2025

Tutto è pronto per l’inizio delle riprese della serie177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam”, la nuova serie con Marco Bocci e Antonia Desplat.  Prenderanno il via il 1 ottobre – tra Sardegna e Campania, per circa 12 settimane – le riprese di “177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam“, la nuova serie in . 🔗 Leggi su 2anews.it

