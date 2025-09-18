12 mila uomini pochi tank e ritorno della leva | l' allarme del generale sull' Italia

In Europa la tensione resta altissima. La Nato ha lanciato l'operazione "Sentinella dell'Est" per rafforzare la difesa del suo fianco orientale, dopo la recente incursione dei droni russi nello spazio aereo polacco. Mosca continua intanto a martellare l'Ucraina mentre Kiev risponde con blitz chirurgici all'interno del territorio russo. Il rischio escalation rimane altissimo, così come l'eventualità che il conflitto possa allargarsi. In caso di emergenza il Vecchio Continente, Italia compresa, sarebbe in grado di resistere di fronte ad un eventuale attacco da parte di Vladimir Putin? Il quadro è abbastanza cupo, come confermato dal generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa e dell'Aeronautica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

