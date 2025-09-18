1005 posti di lavoro al Comune di Roma entro il 2026 | contratto a tempo indeterminato
E’ in arrivo un nuovo concorso pubblico. A bandirlo sarà il Comune di Roma. Previsto l’inserimento per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato Settembre è cominciato con novità importanti nell’ambito dei concorsi pubblici. Con la pubblicazione del Decreto Legge Agricoltura, è stato avviato l’iter di selezione di 403 Ispettori di Vigilanza INPS e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Ford taglia 1.000 posti di lavoro a Colonia per il calo della domanda di auto elettriche ? La domanda di veicoli elettrici in Europa resta ben al di sotto delle aspettative e Ford rivede ancora una volta i suoi piani industriali: nello stabilimento di Colonia, in Ge
Prossimi concorsi comune Roma 2025: in arrivo 1005 assunzioni per insegnanti ed educatori; Sito Istituzionale | Nidi e infanzia, oltre 1000 assunzioni entro l'anno; 1005 posti di lavoro al Comune di Roma entro il 2026: contratto a tempo indeterminato.
Nuovi posti di lavoro in Comune. C’è ancora tempo per la selezione - C’è tempo fino alle 23:59 di domenica 27 aprile per presentare le domande di ammissione ai tre concorsi pubblici indetti... Come scrive lanazione.it
Concorsi in arrivo al Comune di Roma: bandi per 808 posti di lavoro - Il Comune di Roma ha annunciato tre nuovi bandi per la selezione di 808 nuovi posti di lavori da inserire nell’amministrazione comunale capitolina. Si legge su fanpage.it