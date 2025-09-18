E’ in arrivo un nuovo concorso pubblico. A bandirlo sarà il Comune di Roma. Previsto l’inserimento per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato Settembre è cominciato con novità importanti nell’ambito dei concorsi pubblici. Con la pubblicazione del Decreto Legge Agricoltura, è stato avviato l’iter di selezione di 403 Ispettori di Vigilanza INPS e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - 1005 posti di lavoro al Comune di Roma entro il 2026: contratto a tempo indeterminato