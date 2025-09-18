10 cose da fare gratis quest' anno al Festival Filosofia

Quasi 200 gli appuntamenti a Modena, Sassuolo e Carpi dal 19 al 21 settembre. "Paideia" è il tema di questa edizione. Protagonisti Massimo Cacciari, Massimo Recalcati, Michela Marzano, Enzo Bianchi o Umberto Galimberti, ma anche voci nuove anche internazionali.

Sampdoria, Donati si presenta: “Partiamo a fari spenti ma per fare grandi cose”

Montblanc si è rimesso in viaggio con Wes Anderson, e ha deciso di fare le cose in grande

Daniel Evans ignora Novak Djokovic: “Non guarderò la sua partita, ho altre cose da fare”

“#Elimoghale? Destinato a fare grandi cose ma ci vuole pazienza” ? Così il tecnico della Juventus Primavera Simone Padoin dopo la sfida di Youth League contro il Borussia Dortmund - X Vai su X

Siamo una comunità attiva che crede nel valore del fare le cose insieme. E insieme ci prendiamo cura della nostra salute! Oggi abbiamo camminato in 114. Vieni a camminare con noi. Puoi scrivere a [email protected] Ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

