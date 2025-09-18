007 polacchi confermano | danni da nostro missile e non da droni russi

Tv2000.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allenta la tensione in Polonia. Il governo di Varsavia conferma: i danni sono stati causati da un missile polacco e non da droni russi. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it

