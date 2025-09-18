? MY SKY APP | 2 biglietti cinema GRATIS con Sky Extra! Offerta imperdibile fino al 30 settembre ?

Sky regala il cinema a tutti i suoi clienti! La nuova app My Sky, lanciata a giugno, offre un'opportunità straordinaria: due biglietti cinema completamente gratuiti attraverso Sky Extra.?? L'OFFERTA INCREDIBILE: 2 biglietti omaggio per The Space Cinema Validi fino al 30 settembre 2025 Utilizzabili tutti i giorni della settimana Film italiani e internazionali a scelta Accessibili tramite s. 🔗 Leggi su Digital-news.it

