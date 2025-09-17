Zone rosse una scelta da ampliare

Chiedo di istituire la zona rossa anche in zona via del Lavoro, quartiere San Donato, dove un tempo si poteva camminare senza paura. Oggi invece ogni passo fuori casa è accompagnato da un senso di allerta. Ogni notte si sentono urla, ci sono spacciatori. Gruppi di ragazzi, si muovono con arroganza e impunità. Hanno minacciato anche me e il mio cane mentre passeggiavo al parco, pugni sulla macchina, insulti. Mattia Morano Risponde Beppe Boni Giriamo le giuste richieste dei cittadini del quartiere San Donato all’amministrazione comunale del sindaco Matteo Lepore e alle forze dell’ordine. Ognuno di essi sa come intervenire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

