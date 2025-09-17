Zingaretti spinge Ricci | Acquaroli vada a casa Legnini meglio di Castelli

"La sanità nelle Marche rispetto a cinque anni fa è peggiorata, 160 milioni di euro se ne vanno in mobilità passiva, qualcuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità. Chi non ha soldi rinuncia alle cure, non accetteremo mai che sia la carta di credito a darvi accesso". Matteo Ricci, assieme a Nicola Zingaretti e al sindaco e candidato del Pd Leonardo Catena, trova al suo "comizio d’amore" a Montecassiano un pubblico foltissimo. "Sanità, economia e sociale ci dicono che Acquaroli ha governato male, vogliamo la fiducia dei marchigiani", ha aperto Catena. L’ex governatore del Lazio, oggi europarlamentare, Zingaretti ha parlato della "paura del futuro dei marchigiani, che la destra nazionalista cavalca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

