Zilliacus allarma i nerazzurri | Questa non è l’Inter che vogliamo vedere Serve un intervento rapido

Zilliacus ha lanciato un allarme sulla situazione dell’Inter di Cristian Chivu: «Serve un intervento rapido altrimenti sarà disastro». Dopo un lungo periodo di silenzio, Thomas Zilliacus, noto businessman finlandese e più volte accostato all’acquisto dell’ Inter, torna a far sentire la sua voce riguardo alla situazione della squadra. L’ex CEO di Nokia ha espresso le sue preoccupazioni in merito al momento difficile che sta vivendo la Beneamata, con un post sui social che ha subito attirato l’attenzione. Zilliacus ha condiviso una foto della classifica di Serie A che mostrava i nerazzurri in difficoltà, accompagnandola con un commento deciso: « Questa non è l’Inter che vogliamo vedere ». 🔗 Leggi su Internews24.com

