Zhegrova Juventus il kosovaro subito pimpante e al centro del gioco | lo dimostrano i suoi numeri nel finale contro il Borussia Dortmund

Zhegrova Juventus, l’esterno kosovaro ex Lille subito pimpante e al centro del gioco: lo dimostrano i suoi numeri nel finale col Borussia Dortmund. Edon Zhegrova è subentrato al 87? al posto di Yildiz nella sfida tra Juventus e Borussia Dortmund, giocando 11 minuti che hanno mostrato il suo impatto immediato sulla partita. Nonostante il poco tempo a disposizione, il kosovaro ha dimostrato la sua vivacità e ha dato una spinta alla manovra offensiva della Juve. Secondo le statistiche di Sofascore, Zhegrova ha effettuato 15 tocchi del pallone, cercando di partecipare attivamente alla fase offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

