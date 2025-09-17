Zhegrova Juventus il kosovaro subito pimpante e al centro del gioco | lo dimostrano i suoi numeri nel finale contro il Borussia Dortmund

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zhegrova Juventus, l’esterno kosovaro ex Lille subito pimpante e al centro del gioco: lo dimostrano i suoi numeri nel finale col Borussia Dortmund. Edon Zhegrova  è subentrato al  87?  al posto di  Yildiz  nella sfida tra  Juventus  e  Borussia Dortmund, giocando  11 minuti che hanno mostrato il suo impatto immediato sulla partita. Nonostante il poco tempo a disposizione, il kosovaro ha dimostrato la sua vivacità e ha dato una spinta alla manovra offensiva della  Juve. Secondo le statistiche di  Sofascore, Zhegrova ha effettuato  15 tocchi  del pallone, cercando di partecipare attivamente alla fase offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

zhegrova juventus il kosovaro subito pimpante e al centro del gioco lo dimostrano i suoi numeri nel finale contro il borussia dortmund

© Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, il kosovaro subito pimpante e al centro del gioco: lo dimostrano i suoi numeri nel finale contro il Borussia Dortmund

In questa notizia si parla di: zhegrova - juventus

Juventus, Zhegrova: Un Talento in Cerca di Consacrazione

Juventus: Edon Zhegrova fa parlare di sé

Zhegrova come David? Potrebbe ripetersi la stessa storia dell’attaccante della Juventus. La voce sul futuro del talento del Lille è chiara…

Perché Zhegrova potrebbe diventare subito titolare nella Juventus; Lautaro non gioca Ajax-Inter, sorpresa Zhegrova. Gagliardini si fa subito male; Zhegrova alla Juventus, perché il colpo di mercato non gioca da dicembre 2024.

Zhegrova Juve, la sua avventura in bianconero può finalmente decollare: il piano di Tudor dopo l’esordio col Borussia Dortmund. Cosa succederà - Zhegrova Juve, la sua avventura in bianconero può finalmente decollare: il piano di Tudor in vista della sfida di sabato in casa del Verona. Si legge su juventusnews24.com

zhegrova juventus kosovaro subitoEsordio Zhegrova, primi minuti in maglia Juve per il kosovaro: Tudor lo getta nella mischia nel finale contro il Borussia Dortmund - Esordio Zhegrova, primi minuti in maglia Juve per il kosovaro: Tudor lo getta nella mischia nel finale contro il Borussia Dortmund in Champions Il debutto di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus ... Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Zhegrova Juventus Kosovaro Subito