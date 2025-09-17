Zhegrova Juve la sua avventura in bianconero può finalmente decollare | il piano di Tudor dopo l’esordio col Borussia Dortmund Cosa succederà

Zhegrova Juve, la sua avventura in bianconero può finalmente decollare: il piano di Tudor in vista della sfida di sabato in casa del Verona. Ultime. Edon Zhegrova ha finalmente fatto il suo esordio con la maglia della Juventus, rientrando in campo dopo un lungo periodo di inattività che durava da nove mesi. Il kosovaro ha esordito con la Juve nella sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League, segnando il ritorno ufficiale all’attività agonistica dopo l’ultima partita giocata con il Lille. Questo lungo periodo senza gioco non ha influito troppo sull’impatto di Zhegrova, che, nonostante non fosse al meglio della forma fisica, ha dimostrato subito di avere la qualità e la determinazione per fare la differenza, anche se è subentrato a partita in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

