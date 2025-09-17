Zhegrova all’esordio con la Juventus il suo messaggio sui social gasa i tifosi! Dentro alla sua partita numeri importanti contro il Borussia Dortmund

17 set 2025

Zhegrova ha scritto questo messaggio sui social dopo l’esordio con la maglia della Juve contro il Borussia Dortmund. Nove mesi dopo, l’attesa è finita. La notte folle di Champions League tra Juve e Borussia Dortmund ha segnato anche il momento del grande debutto di Edon Zhegrova. Il fantasista kosovaro, ultimo colpo del mercato bianconero, ha messo piede in campo per la prima volta, assaggiando l’emozione dell’Allianz Stadium e mostrando subito sprazzi del suo talento. “Che notte per il mio debutto”. Entrato all’87’ al posto di un applauditissimo Yildiz, Zhegrova ha giocato poco più di dieci minuti, recupero compreso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

