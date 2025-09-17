Zelensky l’accusa choc del deputato ucraino su Trump e Kirk
“Lo devo dire”: – Il suo nome è tornato a circolare con insistenza negli ultimi giorni. Artem Dmitruk, ex deputato della Verkhovna Rada, è fuggito dall’Ucraina dopo essere finito al centro di un’inchiesta che lo vede accusato di aver aggredito un agente di polizia e un cittadino, insieme ad alcuni complici, arrivando persino a sottrarre l’arma di ordinanza. Da allora vive all’estero, dove ha iniziato a rilasciare dichiarazioni sempre più clamorose contro il governo di Kiev. “Lo devo dire”: . 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: zelensky - accusa
Zelensky firma i documenti per il tribunale di accusa contro i crimini russi: “Giusto punire Putin”
Accusa Putin e difende Zelensky, ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina. Il leader Usa assicura: “Riprendiamo subito l’invio di armi a Kiev”
Ucraina, Lavrov accusa Zelensky: "Ha rifiutato tutte le proposte di Trump" | Kiev: "Mosca è l'aggressore, non le servono garanzie"
Mi ero quasi perso il Vendola che accusa Zelensky di aver vietato l’uso della lingua russa in Ucraina, piccolo neo fra i linfonodi pestilenziali del suo discorso pro fascista versione Putin. È una sciagura per tutto il mondo riformista, liberale e democratico italiano - facebook.com Vai su Facebook
Mi ero quasi perso questo Vendola che accusa Zelensky di aver vietato l’uso della lingua russa in Ucraina, pur piccolo neo fra i linfonodi pestilenziali del suo discorso putinofilo. È una sciagura per tutto il mondo riformista, liberale e democratico italiano essere - X Vai su X
Zelensky, cosa c'è dietro il cambio look: completo nero (ma senza cravatta) al posto della tenuta militare per il vertice con Trump - Il look militare di Volodymyr Zelensky in febbraio irritò Donald Trump, gettando le basi per il fallimento dell'incontro. Si legge su ilmessaggero.it
Trump scarica Zelensky: «Basta soldi all’Ucraina. Ho avuto un’altra buona conversazione con Putin» - Poi rilancia la necessità di almeno un miliardo di dollari al mese per acquistare armi negli Stati Uniti. Come scrive ilmessaggero.it