Zelensky l’accusa choc del deputato ucraino su Trump e Kirk

“Lo devo dire”: –  Il suo nome è tornato a circolare con insistenza negli ultimi giorni. Artem Dmitruk, ex deputato della Verkhovna Rada, è fuggito dall’Ucraina dopo essere finito al centro di un’inchiesta che lo vede accusato di aver aggredito un agente di polizia e un cittadino, insieme ad alcuni complici, arrivando persino a sottrarre l’arma di ordinanza. Da allora vive all’estero, dove ha iniziato a rilasciare dichiarazioni sempre più clamorose contro il governo di Kiev. “Lo devo dire”: . 🔗 Leggi su Tvzap.it

