Zelensky | I russi pianificano altre due offensive in Ucraina | Papa | La Nato non ha cominciato nessuna guerra

Operazione "Sentinella Est", Italia verso la partecipazione ma la Difesa frena. Mosca: "La Nato è già in guerra con noi". Putin: "Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: "I russi pianificano altre due offensive in Ucraina" | Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra"

In questa notizia si parla di: zelensky - russi

Ucraina, attacchi russi non si fermano. Zelensky al vertice NATO

Ucraina, raid russi su Dnipro. Zelensky al vertice Nato

La proposta shock Zelensky all'Ue: "Per fermare i russi, fermiano le loro entrate petrolifere con un price cap a 30 dollari"

Tg2. . Attacco russo a #Zaporizha. #Zelensky: "Da inizio settembre oltre 3.500 droni russi". #Rubio: "Trump vedrà il leader ucraino probabilmente la prossima settimana". Al #Tg2Rai ore 13,00 #16settembre - facebook.com Vai su Facebook

Attacco russo a #Zaporizha. #Zelensky: "Da inizio settembre oltre 3.500 droni russi". #Rubio: "Trump vedrà il leader ucraino probabilmente la prossima settimana". Al #Tg2Rai ore 13,00 #16settembre - X Vai su X

Putin osserva in mimetica le esercitazioni militari. Papa: La Nato non ha iniziato nessuna guerra - Rubio: Trump è l'unico leader che parla con ucraini, europei e russi; Papa: La Nato non ha cominciato nessuna guerra | Putin: Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia; Guerra Ucraina - Russia, le news del 13 maggio.

Zelensky-Putin, vertice tra i due presidenti. Trump allo zar: «Collabori». Il Cremlino propone Mosca, ma l'ucraino rifiuta - Anche Zelensky deve mostrare flessibilità» avverte Trump in vista dell’incontro trilaterale che sarà preceduto da un faccia a faccia tra ... Si legge su ilmessaggero.it

Ucraina, Trump: «Entro due settimane sapremo se ci sarà la pace». Zelensky: la Russia vuole evitare l'incontro con Putin - Il presidente ucraino: «Nessun bilaterale senza l'accordo sulle garanzie». Segnala ilgazzettino.it