Zeffirelli tra arte e spirito Gaia Zucchi presenta il suo best-seller all’ex Gilda
Nel cuore di Roma, città che accoglie ogni giorno migliaia di pellegrini e visitatori per il Giubileo, venerdì 19 settembre alle ore 18,30, presso Le Menagere (ex Gilda, Via Mario de Fiori 98), si terrà la presentazione del bestseller La vicina di Zeffirelli (Armando De Nigris Editore), primo romanzo dell’attrice Gaia Zucchi. Un’opera dal tono vivace e ribelle, che si fa inno alla vita, all’arte e alla spiritualità, in perfetta armonia con lo spirito di rinnovamento e speranza che accompagna l’Anno Santo. L’evento assume un significato particolare per la scelta dell’ex Gilda, spazio iconico della vita notturna e culturale romana, ricordato dalla stessa autrice come scenario di incontri sorprendenti, tra cui quello con Moana Pozzi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
