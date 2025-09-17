Zanzara tigre a Carpi disinfestazione in tre nuove aree

Tre interventi di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private sono in programma a partire dalla tarda serata di oggi, mercoledì 17 settembre nelle aree di via Due Ponti (nel tratto iniziale, al di qua della ferrovia), via Mar Nero a Fossoli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

