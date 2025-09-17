Yulia Navalnaya | Alexei è stato avvelenato ho le prove

Roma, 17 set. (askanews) - Alexei Navalny "è stato avvelenato", ha dichiarato la vedova dell'oppositore russo, Yulia Navalnaya, sui suoi profili social. "Siamo riusciti a trasferire all'estero campioni biologici di Alexei fatti uscire di contrabbando - ha raccontato in un video - laboratori di due paesi diversi hanno condotto analisi e indipendentemente l'uno dall'altro, hanno concluso che è stato avvelenato". Secondo la vedova di uno dei principali oppositori del leader russo Vladimir Putin, i risultati ottenuti sono "di pubblica importanza": "Devono essere pubblicati", ha detto, aggiungendo: "Meritiamo tutti di sapere la verità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

