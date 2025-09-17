Yulia Navalnaya | Alexei è stato avvelenato ho le prove

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 set. (askanews) - Alexei Navalny "è stato avvelenato", ha dichiarato la vedova dell'oppositore russo, Yulia Navalnaya, sui suoi profili social. "Siamo riusciti a trasferire all'estero campioni biologici di Alexei fatti uscire di contrabbando - ha raccontato in un video - laboratori di due paesi diversi hanno condotto analisi e indipendentemente l'uno dall'altro, hanno concluso che è stato avvelenato". Secondo la vedova di uno dei principali oppositori del leader russo Vladimir Putin, i risultati ottenuti sono "di pubblica importanza": "Devono essere pubblicati", ha detto, aggiungendo: "Meritiamo tutti di sapere la verità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

yulia navalnaya alexei 232 stato avvelenato ho le prove

© Quotidiano.net - Yulia Navalnaya: "Alexei è stato avvelenato, ho le prove"

In questa notizia si parla di: yulia - navalnaya

Yulia Navalnaya e l’appello per Trump e Putin: “Liberate chi è stato imprigionato perché contrario alla guerra”

«Alexei Navalny è stato avvelenato, lo confermano le analisi dei laboratori occidentali»: le accuse della vedova Yulia Navalnaya

Caso Navalny, Yulia Navalnaya accusa il Cremlino: “Mio marito è morto a seguito di un avvelenamento e Putin è responsabile”

Julia Navalnaya: battiamoci per una Russia libera come sognava Alexei; Alexei Navalny è stato avvelenato lo confermano le analisi dei laboratori occidentali | le accuse della vedova Yulia Navalnaya; Caso Navalny Yulia Navalnaya accusa il Cremlino | Mio marito è morto a seguito di un avvelenamento e Putin è responsabile.

yulia navalnaya alexei 232La vedova di Alexei Navalny dice di avere le prove che il marito sia morto per avvelenamento - «Alexei &#232; stato ucciso, per la precisione avvelenato», dice Navalnaya, senza però mostrare alcuna prova a sostegno delle sue conclusioni. Segnala ilpost.it

Yulia Navalnaya: “Alexei &#232; stato avvelenato, ho le prove” - (askanews) – Alexei Navalny “è stato avvelenato”, ha dichiarato la vedova dell’oppositore russo, Yulia Navalnaya, sui suoi profili social. askanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Yulia Navalnaya Alexei 232