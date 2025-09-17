Yuasa Battery ecco le sfide del precampionato
Continua a prepararsi a ritmi serrati la Yuasa Battery Grottazzolina proprio nei giorni in cui ha preso il via il Mondiale di Volley nelle Filippine e dove sono convocati Petkov e Tatarov con la Bulgaria che ha iniziato con due successi contro Germania e Slovenia, due colpi importanti che la dicono lunga sulle intenzioni bulgare con Petkov che finora ha messo a terra 17 palloni in questo mondiale. Ma la Yuasa dicevamo ha per il momento ufficializzato la lista di allenamenti congiunti e test che svolgerà a partire da questo fine settimana fino all’inizio della stagione. La prima uscita in programma è quella di sabato prossimo 20 settembre alle ore 17,30 al PalaSavelli, dove sarà di scena la Virtus Volley Fano, una delle due marchigiane impegnata nel campionato di Serie A2 insieme a Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: yuasa - battery
La scuola Yuasa Battery. Un anno indimenticabile
Yuasa Battery. L’impresa Grottazzolina trattata in una tesi di laurea
Yuasa Battery, premiati gli abbonati fedeli
| UNA NOTTE DI EMOZIONI A GROTTAZZOLINA Applausi, sorrisi, cori e il borgo che ha abbracciato la sua Yuasa Battery I campioni della SuperLega e i ragazzi della Serie B si sono presentati ai tifosi in una serata che ha unito radici e futuro, orgoglio - facebook.com Vai su Facebook
Yuasa Battery, ecco le sfide del precampionato; La Yuasa Battery sempre vicina ai giovani; Yuasa Battery, scatta l’ora del raduno.
Yuasa Battery, ecco le sfide del precampionato - Prima uscita con la Virtus Volley Fano, poi doppio allenamento con la Lube e infine la Jesi Volley Cup sarà un antipasto di Superlega . Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Yuasa Battery, ecco i test precampionato. Si inizia sabato ospitando Fano - PALLAVOLO – Fase di preparazione che continua a ritmi serrati in casa Yuasa Battery Grottazzolina che lavora duro in palestra per raggiungere la condizione migliore in vista della nuova stagione di Su ... Come scrive corrierenews.it