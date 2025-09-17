yuasa battery ecco le sfide del precampionato

Continua a prepararsi a ritmi serrati la Yuasa Battery Grottazzolina proprio nei giorni in cui ha preso il via il Mondiale di Volley nelle Filippine e dove sono convocati Petkov e Tatarov con la Bulgaria che ha iniziato con due successi contro Germania e Slovenia, due colpi importanti che la dicono lunga sulle intenzioni bulgare con Petkov che finora ha messo a terra 17 palloni in questo mondiale. Ma la Yuasa dicevamo ha per il momento ufficializzato la lista di allenamenti congiunti e test che svolgerà a partire da questo fine settimana fino all’inizio della stagione. La prima uscita in programma è quella di sabato prossimo 20 settembre alle ore 17,30 al PalaSavelli, dove sarà di scena la Virtus Volley Fano, una delle due marchigiane impegnata nel campionato di Serie A2 insieme a Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

