Yoox tavolo in Regione | De Pascale e sindacati contro i 211 licenziamenti

17 set 2025

Giornata calda davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna, dove si è svolto il presidio dei lavoratori Yoox in concomitanza con l’incontro tra l’azienda e le istituzioni sul futuro dei 211 dipendenti coinvolti nella procedura di licenziamento. Un tavolo che si è concluso con un nulla di fatto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

