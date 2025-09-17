Yoox tavolo in Regione | De Pascale e sindacati contro i 211 licenziamenti
Giornata calda davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna, dove si è svolto il presidio dei lavoratori Yoox in concomitanza con l’incontro tra l’azienda e le istituzioni sul futuro dei 211 dipendenti coinvolti nella procedura di licenziamento. Un tavolo che si è concluso con un nulla di fatto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: yoox - tavolo
Yoox, la Regione apre al tavolo col governo. Il Pd chiede lo stop agli esuberi
Licenziamenti Yoox, sciopero e presidio all’Interporto di Bologna. I sindacati: tavolo in ministero
Licenziamenti Yoox, Urso convoca il tavolo di crisi
https://radiondadurto.org/?p=199234 - Prosegue la mobilitazione dei lavoratori di Yoox, dopo l'annuncio di 211 licenziamenti. Nulla di fatto al tavolo con l'azienda, che conferma il piano, e domani sciopero a Milano e Zola Predosa. Ai nostri microfoni Roberto B - X Vai su X
Sulla crisi dell'e-commerce del lusso Yoox il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato un tavolo, per discutere degli oltre 200 licenziamenti in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Yoox, tavolo in Regione: De Pascale e sindacati contro i 211 licenziamenti; Yoox, altra fumata nera al tavolo in Regione. La protesta dei lavoratori: “Così ci rubano il futuro”; Yoox, tavolo in Regione E-R con presidio dei lavoratori.
Yoox, la protesta dei lavoratori davanti alla sede della Regione: “Così ci rubano il futuro” - Lo spettro dei licenziamenti, in corso il primo incontro al tavolo di crisi tra l'azienda, i sindacati e le istituzioni. Riporta msn.com
Yoox, in corso il tavolo in Regione - Finora dalla multinazionale non ci sono state aperture sui 211 licenziamenti, di cui 165 nel Bolognese. Secondo rainews.it