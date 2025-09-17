Yoox tavolo in Regione | De Pascale e sindacati contro i 211 licenziamenti

Giornata calda davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna, dove si è svolto il presidio dei lavoratori Yoox in concomitanza con l’incontro tra l’azienda e le istituzioni sul futuro dei 211 dipendenti coinvolti nella procedura di licenziamento. Un tavolo che si è concluso con un nulla di fatto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it