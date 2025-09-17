Yoox l’azienda non arretra sui licenziamenti | sciopero e protesta dei lavoratori a San Babila
Milano, 17 settembre 2025 – Prosegue senza sosta la battaglia dei lavoratori di Yoox, il sito di ecommerce per vendita di abbigliamento e accessori di lusso, dopo l’annuncio di una “valanga” di licenziamenti, 46 di quali nel territorio milanese. Oggi i dipendenti dell’azienda si sono radunati in piazza San Babila, chiamata a raccolta in un presidio organizzato per tenere alta l’attenzione sulla loro situazione e contestare le decisioni della proprietà. Sul caso, del resto, non ci sono schiarite, così come confermato dai sindacati confederali di categoria in una nota sull’andamento del confronto fra le parti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: yoox - azienda
Yoox annuncia 211 licenziamenti in Italia: l’azienda dello shopping online taglia
Yoox, striscione in Comune: “Azienda indecente, Confindustria batta un colpo: il confronto avvenga a Bologna”
Il secondo incontro tra sindacati e Yoox non ha risolto la crisi aperta dall'annuncio dei licenziamenti di 211 persone da parte dell'azienda di e-commerce: continuano gli scioperi - facebook.com Vai su Facebook
https://radiondadurto.org/?p=199234 - Prosegue la mobilitazione dei lavoratori di Yoox, dopo l'annuncio di 211 licenziamenti. Nulla di fatto al tavolo con l'azienda, che conferma il piano, e domani sciopero a Milano e Zola Predosa. Ai nostri microfoni Roberto B - X Vai su X
Yoox, licenziamento per 211 lavoratori: doccia gelata per i dipendenti del colosso dello shopping online - Porter ha comunicato ai sindacati l’apertura della procedura di licenziamento collettivo. Segnala corrieredibologna.corriere.it