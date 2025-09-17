Yoox l’azienda non arretra sui licenziamenti | sciopero e protesta dei lavoratori a San Babila

Milano, 17 settembre 2025 – Prosegue senza sosta la battaglia dei lavoratori di Yoox, il sito di ecommerce per vendita di abbigliamento e accessori di lusso, dopo l’annuncio di una “valanga” di licenziamenti, 46 di quali nel territorio milanese. Oggi i dipendenti dell’azienda si sono radunati in piazza San Babila, chiamata a raccolta in un presidio organizzato per tenere alta l’attenzione sulla loro situazione e contestare le decisioni della proprietà. Sul caso, del resto, non ci sono schiarite, così come confermato dai sindacati confederali di categoria in una nota sull’andamento del confronto fra le parti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

