Yoox la protesta dei lavoratori davanti alla sede della Regione | Così ci rubano il futuro
Bologna, 17 settembre 2025 – Un’altra giornata di mobilitazione. Sono decine i lavoratori di Yoox che stamani si sono ritrovati sotto gli uffici dell'assessorato al Lavoro dell'Emilia-Romagna, a Bologna, dove è in corso il primo incontro al tavolo di crisi tra l'azienda, i sindacati e le istituzioni. Donne e uomini, preoccupati per il futuro delle proprie famiglie: “Così ci stanno portando via il futuro – hanno gridato molti di loro –. Abbiamo bisogno di un forte sostegno da parte delle istituzioni, noi non staremo fermi a guardare”. All'incontro partecipa anche il governatore, Michele de Pascale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: yoox - protesta
Yoox, i lavoratori rilanciano la protesta: sciopero e presidio permanente contro i 211 licenziamenti
Sindacati, prosegue protesta Yoox, proclamate 8 ore di sciopero. Presidio permanente dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Yoox, la protesta dei lavoratori davanti alla sede della Regione: “Così ci rubano il futuro”; Yoox, striscione in Sala Borsa a Bologna: “La storia non si cancella” | VIDEO; Yoox, fumata nera al tavolo coi sindacati: “Confronto solo con le istituzioni”..
Yoox conferma 211 licenziamenti, sindacati in rivolta - Nessuna apertura dall’azienda sul ricorso agli ammortizzatori sociali. Segnala businesspeople.it
Sindacati, prosegue protesta Yoox, proclamate 8 ore di sciopero - I lavoratori di Yoox hanno deciso di proseguire la protesta contro i 211 licenziamenti annunciati di recente ... Si legge su msn.com