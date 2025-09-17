Yoox la protesta dei lavoratori davanti alla sede della Regione | Così ci rubano il futuro

Bologna, 17 settembre 2025 – Un’altra giornata di mobilitazione. Sono decine i lavoratori di Yoox che stamani si sono ritrovati sotto gli uffici dell'assessorato al Lavoro dell'Emilia-Romagna, a Bologna, dove è in corso il primo incontro al tavolo di crisi tra l'azienda, i sindacati e le istituzioni. Donne e uomini, preoccupati per il futuro delle proprie famiglie: “Così ci stanno portando via il futuro – hanno gridato molti di loro –. Abbiamo bisogno di un forte sostegno da parte delle istituzioni, noi non staremo fermi a guardare”. All'incontro partecipa anche il governatore, Michele de Pascale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

