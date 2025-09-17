Yildiz si prende la scena: «Brilla sotto le luci d’Europa, ma c’è di più del gol». Voto e pagella del 10 bianconero secondo la Gazzetta dello Sport. Kenan Yildiz ha risposto presente anche in Champions League, dimostrando ancora una volta di essere una delle stelle più brillanti della Juventus. Il suo gol contro il Borussia Dortmund, un autentico capolavoro, ha messo in mostra tutta la sua classe, il suo tempismo e la capacità di essere decisivo nei momenti più importanti. Secondo la Gazzetta dello Sport il giovane talento ha infilato la porta tedesca con un tiro potente e preciso, dimostrando una freddezza che, nonostante la giovane età, lo sta facendo emergere come uno dei punti di riferimento della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz si prende ancora la scena: «Brilla sotto le luci d’Europa, ma c’è di più oltre al gol alla Del Piero». Voto e pagella del 10 bianconero