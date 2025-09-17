Yildiz-Juve la verità | Tre grandissimi club hanno chiesto il prezzo | CMIT
Il fantasista turco è l’uomo copertina della Juventus di Tudor: le ultime sul futuro in bianconero del numero dieci La Juventus si aggrappa al cuore e al carattere, ma anche alle invenzioni di Kenan Yildiz. Il numero dieci anche ieri sera in Champions League ha marcato la differenza, realizzando un gol di rara bellezza. Kenan Yildiz (LaPresse9 – Calciomercato.it Una pennellata ‘alla Del Piero’, a ricordare proprio la celebre rete firmata dal capitano 30 anni fa proprio contro il Borussia Dortmund. Momento magico per il fantasista turco, letteralmente scatenato in questo avvio di stagione tra gol e assist decisivi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
Ultimissime Juve LIVE: il rinnovo di Yildiz sarà un passaggio immediato, accelerata per arrivare a David, novità per Sancho
Barzagli: "Juve, va ricostruita la mentalità nei fatti. Ma Yildiz ha colpi alla Del Piero"
Juventus Vlahovic | la verità dietro il suo futuro alla Juve.
