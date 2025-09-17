Yildiz Juve il gol al Borussia Dortmund gli vale un traguardo importantissimo | solo Yamal e Doué… La statistica che lo incorona dopo la notte di Champions
Yildiz Juve, il numero 10 turco ha tagliato un traguardo importantissimo grazie al gol realizzato contro il Borussia Dortmund. Un predestinato, un talento generazionale che si esalta nelle notti che contano. Il gol segnato ieri sera contro il Borussia Dortmund non è stato solo prezioso, ma ha anche proiettato Kenan Yildiz nell’Olimpo dei giovani più forti d’Europa. Come riportato da Opta, il numero 10 della Juve è uno dei tre giocatori più giovani ad aver segnato più di un gol in casa in Champions League dalla scorsa stagione. Un podio di futuri Palloni d’Oro. La statistica è impressionante. Tra i giocatori capaci di segnare almeno due reti casalinghe nella massima competizione europea dal 2024 a oggi, solo due sono più giovani di Yildiz, nato nel maggio 2005. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - juve
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
Ultimissime Juve LIVE: il rinnovo di Yildiz sarà un passaggio immediato, accelerata per arrivare a David, novità per Sancho
Barzagli: "Juve, va ricostruita la mentalità nei fatti. Ma Yildiz ha colpi alla Del Piero"
La #Juventus blinda il predestinato Kenan #Yildiz @eleonora_trotta in diretta durante Ti Amo Calciomercato sul nostro canale YouTube: "La #Juventus sta preparando un nuovo rinnovo con importante adeguamento per Yildiz che da tempo attraverso il su - X Vai su X
Yildiz dopo Juventus-Borussia Dortmud: "Felice per un goal così bello". Poi il siparietto con Del Piero - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz, gol alla Del Piero 30 anni dopo di lui e... lo riguarda con Alex. Hai visto il VIDEO?; Yildiz o... Del Piero? Segna lo stesso gol al Borussia 30 anni e 3 giorni dopo Ale; Juve-Borussia, Del Piero elogia Yildiz riguardando il gol “fotocopia” al suo.
Yildiz e Del Piero guardano i loro gol allo Sky Sport Skill dopo Juve Dortmund. VIDEO - 30 anni dopo, Kenan Yildiz ha segnato al Borussia Dortmund un gol identico a quello di Alessandro Del Piero, realizzato sempre contro i gialloneri: due meravigliosi destri a giro a scendere sul second ... Lo riporta sport.sky.it
Yildiz (ancora) in copertina nella notte più bella: poi scrive alla Juventus, messaggio da leader del numero 10 – FOTO - Yildiz, numero 10 della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio e il gol contro il Borussia Dortmund – FOTO Un pareggio spettacolare, una prestazione di cuore e un messaggio da leader. juventusnews24.com scrive