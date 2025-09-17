Yildiz Juve il gol al Borussia Dortmund gli vale un traguardo importantissimo | solo Yamal e Doué… La statistica che lo incorona dopo la notte di Champions

Yildiz Juve, il numero 10 turco ha tagliato un traguardo importantissimo grazie al gol realizzato contro il Borussia Dortmund. Un predestinato, un talento generazionale che si esalta nelle notti che contano. Il gol segnato ieri sera contro il Borussia Dortmund non è stato solo prezioso, ma ha anche proiettato Kenan Yildiz nell’Olimpo dei giovani più forti d’Europa. Come riportato da Opta, il numero 10 della Juve è uno dei tre giocatori più giovani ad aver segnato più di un gol in casa in Champions League dalla scorsa stagione. Un podio di futuri Palloni d’Oro. La statistica è impressionante. Tra i giocatori capaci di segnare almeno due reti casalinghe nella massima competizione europea dal 2024 a oggi, solo due sono più giovani di Yildiz, nato nel maggio 2005. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

