Yildiz Juve altro riconoscimento per il talento bianconero dopo la grandissima prestazione contro l’Inter | ecco di cosa si tratta – FOTO
Yildiz Juve, altro riconoscimento per il talento bianconero: la FOTO con la carta speciale su FC26, i dettagli. Un’altra conferma per il talento in ascesa di Kenan Yildiz. L’attaccante della Juventus ha fatto il suo ingresso trionfale nel primo Team of the Week (TOTW) del videogioco calcistico FC26. Una prestigiosa onorificenza che certifica, ancora una volta, la sua incredibile crescita e l’impatto che ha avuto in questo inizio di stagione. L’inclusione di Yildiz in una delle squadre più ambite e potenti del gioco non è solo un riconoscimento per le sue prestazioni in campo, ma anche un segnale che il suo talento ha ormai superato i confini del rettangolo verde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
