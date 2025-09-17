Yildiz illumina la serata dell’Allianz Stadium: una prestazione che va di molto al di là del gol e dell’assist. Tutti i numeri del 10 della Juventus. Kenan Yildiz ha offerto una prestazione da protagonista nella sfida contro il Borussia Dortmund, che è terminata con un emozionante pareggio per 4-4. Il giovane talento bianconero ha mostrato una grande qualità e determinazione, dimostrando il suo valore con un gol splendido e un assist fondamentale. Secondo le statistiche di Sofascore, Yildiz ha giocato 87 minuti ed è stato coinvolto in diverse azioni cruciali. Il suo gol dalla distanza è stato un autentico capolavoro, uno dei momenti più emozionanti del match, che ha permesso alla Juve di mantenere la partita in bilico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz illumina la serata dello Stadium: una prestazione che va di molto al di là del gol e dell’assist. Tutti i numeri del 10 bianconero