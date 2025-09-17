Yildiz illumina la serata dello Stadium | una prestazione che va di molto al di là del gol e dell’assist Tutti i numeri del 10 bianconero
Yildiz illumina la serata dell’Allianz Stadium: una prestazione che va di molto al di là del gol e dell’assist. Tutti i numeri del 10 della Juventus. Kenan Yildiz ha offerto una prestazione da protagonista nella sfida contro il Borussia Dortmund, che è terminata con un emozionante pareggio per 4-4. Il giovane talento bianconero ha mostrato una grande qualità e determinazione, dimostrando il suo valore con un gol splendido e un assist fondamentale. Secondo le statistiche di Sofascore, Yildiz ha giocato 87 minuti ed è stato coinvolto in diverse azioni cruciali. Il suo gol dalla distanza è stato un autentico capolavoro, uno dei momenti più emozionanti del match, che ha permesso alla Juve di mantenere la partita in bilico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - illumina
Juventus-Parma, le pagelle: Jonathan David (7) colpisce all'esordio, Vlahovic(7) incide, Yildiz (7,5) illumina
Juventus-Parma, le pagelle: Jonathan David (7) colpisce all'esordio, Vlahovic (7) incide, Yildiz (7,5) illumina
Le pagelle di Juventus-Borussia Dortmund 4-4: disastro #DiGregorio e #Koopmeiners, #Yildiz illumina. #Vlahovic cambia faccia alla Signora Il peggiore nella squadra di #Tudor è Di Gregorio: il portiere prende un 4 Bene #Kelly ancora in gol #JuveBVB #ucl #t - X Vai su X
Bremer assist-man, Modric illumina la scena, Hojlund subito devastante: la Top 11 della 3ª giornata Siete d'accordo con le nostre scelte? - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Parma 2-0, le pagelle: Yildiz illumina (7,5), David in gol all'esordio (7), Vlahovic in bilico rende il doppio (7); Serie A: la Top 11 della prima giornata, straordinario Nico Paz; FINALE Juve-Man. City 2-0: Vlahovic e McKennie regalano tre punti pesanti alla Signora.
Juventus, Yildiz non è solo una buona notizia - La prestazione e il goal di Yildiz illumina un'altra serata juventina. Come scrive ilbianconero.com
Pazza Juve: 2 gol oltre il 90' e 4-4 col Dortmund! Vlahovic entra, fa doppietta e salva Tudor - Bianconeri e tedeschi danno vita a una partita spettacolare nella gara della 1ª giornata della fase campionato di Champions League ... Riporta gazzetta.it