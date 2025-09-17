Yildiz, numero 10 della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio e il gol contro il Borussia Dortmund – FOTO. Un pareggio spettacolare, una prestazione di cuore e un messaggio da leader. Il giorno dopo il pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund, che ha segnato il ritorno della Juventus in Champions League, a suonare la carica è l’uomo più atteso: Kenan Yildiz. Con un post sui suoi canali social, il numero 10 bianconero ha commentato una serata di grandi emozioni. Il messaggio di Yildiz: “Orgoglioso di lotta e spirito”. Il turco ha voluto sottolineare gli aspetti positivi. « Non i tre punti che volevamo, ma orgoglioso della lotta e dello spirito che abbiamo messo in campo fino alla fine », ha scritto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz (ancora) in copertina nella notte più bella: poi scrive alla Juventus, messaggio da leader del numero 10 – FOTO