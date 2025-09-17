Yemen 12 raid aerei israeliani contro porto Hodeidah sul Mar Rosso Katz avverte | Houthi pagheranno prezzo doloroso per loro terrorismo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Idf ha motivato l'attacco quale rappresaglia per "i ripetuti attacchi contro lo Stato di Israele da parte degli Houthi, tra cui il lancio di droni e missili terra-terra" Un altro attacco israeliano contro lo Yemen. Il secondo ormai dopo quello più massiccio avvenuto lo scorso 24 agosto. Ora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

yemen 12 raid aerei israeliani contro porto hodeidah sul mar rosso katz avverte houthi pagheranno prezzo doloroso per loro terrorismo video

© Ilgiornaleditalia.it - Yemen, 12 raid aerei israeliani contro porto Hodeidah sul Mar Rosso, Katz avverte: "Houthi pagheranno prezzo doloroso per loro terrorismo" - VIDEO

In questa notizia si parla di: yemen - raid

Gaza, nuovi raid di Israele sulla Striscia: almeno 24 morti. L’Idf intercetta un missile lanciato dallo Yemen

Missili dallo Yemen, allarme a Tel Aviv e Gerusalemme | Nuovi raid israeliani a Gaza, almeno 24 morti: anche donne e bambini

Gaza, decine di morti negli ultimi raid di Israele. La denuncia dell’Idf: «Missili dallo Yemen»

Civili la metà delle vittime dei raid Usa sullo Yemen; Yemen, Houthi: 12 morti in attacchi aerei Usa sulla capitale. Il video dei raid; Yemen, 12 morti in raid Usa a Sana'a.

yemen 12 raid aereiIdf: 12 raid contro i moli del porto di Hodeida nello Yemen - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Si legge su laregione.ch

Israele bombarda lo Yemen dopo il raid in Qatar. Netanyahu: "Continueremo a colpire chiunque ci attaccherà - Diversi morti e feriti nel raid israeliano: Tel Aviv ha fatto alzare in volo 12 caccia per sganciare 30 bombe su obiettivi riconducibili ai ribelli Houthi ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Yemen 12 Raid Aerei