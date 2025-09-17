Yeman Crippa rilancia | Ho ceduto di testa ma la maratona rimane il mio obiettivo

Torna a parlare Yeman Crippa, alcuni giorni dopo la maratona dei Campionati Mondiali di atletica leggera 2025 in corso di svolgimento a Tokyo. Nella capitale giapponese il nostro portacolori ha chiuso nella maniera peggiore la sua gara, ovvero con un ritiro amaro che lo ha visto fermarsi nei pressi del chilometro numero 31. Un sogno che è andato a interrompersi nella parte decisiva della corsa, con il nostro portacolori che non ha potuto portare a termine il suo sforzo. Ricordiamo che l’Italia nell’occasione ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con Iliass Aouani che ha chiuso alle spalle di Amanal Petros (argento) e Alphonce Felix Simbu (oro) al termine di un finale davvero emozionante. 🔗 Leggi su Oasport.it

