Yeman Crippa rilancia | Ho ceduto di testa ma la maratona rimane il mio obiettivo
Torna a parlare Yeman Crippa, alcuni giorni dopo la maratona dei Campionati Mondiali di atletica leggera 2025 in corso di svolgimento a Tokyo. Nella capitale giapponese il nostro portacolori ha chiuso nella maniera peggiore la sua gara, ovvero con un ritiro amaro che lo ha visto fermarsi nei pressi del chilometro numero 31. Un sogno che è andato a interrompersi nella parte decisiva della corsa, con il nostro portacolori che non ha potuto portare a termine il suo sforzo. Ricordiamo che l’Italia nell’occasione ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con Iliass Aouani che ha chiuso alle spalle di Amanal Petros (argento) e Alphonce Felix Simbu (oro) al termine di un finale davvero emozionante. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: yeman - crippa
Yeman Crippa, il “sacrificio del maratona”: la spallata finale, l’Italia vola verso l’apoteosi agli Europei a squadre
Yeman Crippa, il “sacrificio del maratoneta”: la spallata finale, l’Italia vola verso l’apoteosi agli Europei a squadre
Yeman Crippa si sacrifica per la maglia azzurra: “Contento di aver aiutato la Nazionale”
Dopo la delusione ai Mondiali di Tokyo, Yeman Crippa ha raccontato sui social la sua gara e le difficoltà incontrate. “Non è stato un problema fisico: quando la testa cede, anche il corpo si ferma. Ho imparato che anch’io posso essere vulnerabile. Ed è propr - facebook.com Vai su Facebook
Yeman Crippa rilancia: “Ho ceduto di testa, ma la maratona rimane il mio obiettivo”.
Yeman Crippa rilancia: “Ho ceduto di testa, ma la maratona rimane il mio obiettivo” - Torna a parlare Yeman Crippa, alcuni giorni dopo la maratona dei Campionati Mondiali di atletica leggera 2025 in corso di svolgimento a Tokyo. Secondo oasport.it
Crippa vince il Giro podistico di Castelbuono - Dopo 36 anni un italiano torna a vincere il Giro podistico internazionale di Castelbuono, arrivato all'edizione numero 99: Yeman Crippa trionfa dopo l'ultima vittoria tricolore che risale al 1989 con ... Da ansa.it