il tentativo di rinnovare il racconto gotico italiano negli anni ’90. Negli anni ’90, la televisione italiana ha sperimentato un progetto audace e ambizioso: riportare in auge un classico della narrativa televisiva, Il segno del comando, film cult del 1971 che aveva affascinato milioni di spettatori. Questo tentativo si inserisce nel contesto di un crescente interesse per il mistero e il soprannaturale, alimentato anche dal successo internazionale di serie come X-Files. L’obiettivo era aggiornare l’atmosfera gotica e misteriosa dell’originale, adattandola alle nuove tendenze televisive dell’epoca. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - X-Files italiani: il misterioso film del 1992 scomparso dai radar