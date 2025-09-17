© Gazzetta.it - X Factor, per i bookie c'è già un grande favorito per la vittoria: ecco chi è

Tutto pronto per la seconda puntata della nuova edizione del talent in onda su Sky: continuano le audizioni dei giovani in gara ma uno di loro ha già incantato la giuria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: factor - bookie

Quote Piercesare Fagioli vincente X Factor 2025; X Factor 2025 al via! Il giudice del vincitore? Per le quote il favorito è...; PRONOSTICO GIUDICE VINCENTE X FACTOR 2025 QUOTE.

X-Factor 2022: per i bookie Fedez in pole per la vittoria. Tutte le news - tornerà a coprire il ruolo di giudice del talent dopo l’addio al termine dell’edizione 2018 ... Secondo affaritaliani.it

X Factor 2025 al via! Il giudice del vincitore? Per le quote il favorito è... - Insieme ad Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi (tutti confermati), il due volte vincitore di Sanremo è pronto per un appassionante viaggio musicale che culminerà con la finale del 4 dicembre, ... Segnala tuttosport.com