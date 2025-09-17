x factor 2025 tutto pronto per la seconda puntata di audizioni

Seconda parte di Audizioni per X Factor 2025 che si appresta ad accogliere sul palco altri ragazzi che sognano di arrivare sul palco dei Live. Giovedì 18 settembre torna su Sky e in streaming su NOW X Factor 2025. Seconda parte di Audizioni per lo show Sky Original prodotto da Fremantle che, dopo gli ottimi ascolti dell’esordio di una settimana fa e l’incremento del 41% di interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear rispetto al debutto della scorsa stagione, si appresta ad accogliere sul palco altri ragazzi che sognano di arrivare sul palco dei Live. Portando o una cover o un brano inedito, tutti gli aspiranti concorrenti cercheranno di conquistare almeno tre “sì” dai quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi per poter mettere in tasca un biglietto per i Bootcamp. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

