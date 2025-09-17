WWE | Tyler Breeze brilla a NXT Homecoming ma Ethan Page resta campione nordamericano
L’ NXT North American Championship ha avuto un grande momento di gloria durante Homecoming. L’episodio di NXT del 16 settembre è stato davvero speciale, con un match per il titolo nordamericano che ha visto il ritorno di una Superstar molto amata. Tyler Breeze è tornato alla Full Sail Arena con il suo iconico selfie stick. Vederlo di nuovo sul ring è stato emozionante, e lui era più che pronto a conquistare il suo primo titolo singolo in WWE. Ethan Page, campione in carica, è entrato con un’espressione scura, determinato a dimostrare di essere il miglior campione nordamericano di sempre. FULL CLASSIC TYLER BREEZE ENTRANCE THIS IS WHAT WE'RE HERE FOR BABY! #WWENXT pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
