WWE | La ESPN valuta l’aggiunta di nuovi Premium Live Events in futuro

L’accordo tra WWE ed ESPN ha portato al debutto del Premium Live Event  Wrestlepalooza. Pur avendo già un calendario molto solido, alcuni dirigenti della ESPN hanno parlato della possibilità di aggiungere altri eventi in futuro. Durante una call con i media riguardo la partnership WWE-ESPN, a un dirigente è stato chiesto se l’azienda stia valutando di inserire nuovi Premium Live Events nel calendario, ad esempio a dicembre, quando al momento è previsto soltanto  Saturday Night Main Event  su Peacock. WWE ed ESPN: Focus sugli attuali PLE ma occhi puntati sulle prossime opportunità. Il dirigente ha spiegato che eventuali aggiunte dipenderanno da future discussioni di programmazione con la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

